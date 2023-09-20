Горячую воду жителям Редкино Тверской области к вечеру 20 сентября так и не дали

Горячую воду жители посёлка Редкино не видели с 1 сентября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

К вечеру 20 сентября горячая вода в домах посёлка Редкино Конаковского района так и не появилась. Об этом "КП"-Тверь" сообщили разгневанные жители, которые уже три недели сидят без горячей воды.

Напомним, вчера местная администрация сообщила, что горячее водоснабжение в посёлке отсутствует в связи с работами по ремонту котла в котельной. По состоянию на 19 сентября, по официальной информации, ремонт был завершён, началось заполнение теплотрассы. Горячую воду собирались дать в дома в течение дня 20 сентября.

Как стало известно "КП"-Тверь", работы по восстановлению горячего водоснабжения активно ведутся, однако точная дата и время подачи воды жителям не называется.