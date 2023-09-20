Стало известно, когда в Твери откроют новый памятник на Соборной площади

Эскиз скульптурной композиции. Фото: Тверская епархия

На заседании 20 сентября Дума Твери утвердила дату открытия нового памятника на Соборной площади. Композицию «Святой епископ Симеон благословляет святого благоверного князя Михаила Тверского на строительство Спасо-Преображенского собора города Твери» торжественно откроют 5 декабря 2023.

Скульптурная композиция, отлитая из бронзы, представляет собой беседу первого Тверского епископа Симеона с молодым князем Михаилом Тверским о построении каменного храма в Твери (1285 год).

Автор монумента - заслуженный художник РФ скульптор Юрий Хмелевской. Михаил Тверской в книжеских одеждах, со свитком в руках представляет святителю Симеону проект нового храма. На свитке, кроме изображения собора, располагается надпись: "Не нам, не нам, но имени Твоему слава" (113-й псалом Давида).