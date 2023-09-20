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НовостиОбщество20 сентября 2023 14:19

Заключённый из Тверской области стал лауреатом конкурса "Калина Красная"

Кирилл Суменков из Бежецкой исправительной колонии стал финалистом Всероссийского конкурса песен среди осуждённых
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Кирилл Суменков получил дипломом лауреата «Калины Красной». Фото: УФСИН России по Тверской области

Кирилл Суменков получил дипломом лауреата «Калины Красной». Фото: УФСИН России по Тверской области

Кирилл Суменков, заключённый Бежецкой колонии ИК-6 стал финалистом юбилейного ХХ Всероссийского конкурса песен среди осуждённых «Калина красная».

В 2023 году на второй этап конкурса «Калина Красная» поступили материалы от почти 280 участников из 80 регионов. По решению художественного совета конкурса в финал вышли представители 16 регионов.

Кирилл Суменков получил дипломом лауреата «Калины Красной». О музыканте-заключённом рассказали в тверском УФСИН. Музыкой Кирилл увлекается с детства. В 2012 году он с отличием окончил музыкальную школу по классу игры на гитаре. Начинающий музыкант играл в музыкальных коллективах, писал песни и выступал на школьных праздниках. Позже принимал участие в московских музыкальных фестивалях, его работы неоднократно попадали в эфир независимых радиостанций.

Сегодня Кирилл Суменков продолжает писать музыку, делает аранжировки, принимает активное участие в художественной самодеятельности в исправительной колонии.