Заключённый из Тверской области стал лауреатом конкурса "Калина Красная"

Кирилл Суменков получил дипломом лауреата «Калины Красной». Фото: УФСИН России по Тверской области

Кирилл Суменков, заключённый Бежецкой колонии ИК-6 стал финалистом юбилейного ХХ Всероссийского конкурса песен среди осуждённых «Калина красная».

В 2023 году на второй этап конкурса «Калина Красная» поступили материалы от почти 280 участников из 80 регионов. По решению художественного совета конкурса в финал вышли представители 16 регионов.

Кирилл Суменков получил дипломом лауреата «Калины Красной». О музыканте-заключённом рассказали в тверском УФСИН. Музыкой Кирилл увлекается с детства. В 2012 году он с отличием окончил музыкальную школу по классу игры на гитаре. Начинающий музыкант играл в музыкальных коллективах, писал песни и выступал на школьных праздниках. Позже принимал участие в московских музыкальных фестивалях, его работы неоднократно попадали в эфир независимых радиостанций.

Сегодня Кирилл Суменков продолжает писать музыку, делает аранжировки, принимает активное участие в художественной самодеятельности в исправительной колонии.