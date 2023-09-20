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НовостиЭкономика20 сентября 2023 13:52

Ремонт теплосетей в Тверской области должны завершить к началу отопительного сезона

Губернатор на селекторе обсудил с главами муниципалитетов, как регион готов к зиме
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Все непростые вопросы губернатор брал на карандаш.

Все непростые вопросы губернатор брал на карандаш.

Фото: ПТО

20 сентября губернатор Игорь Руденя провёл селекторное совещание с главами муниципальных образований Тверской области. Главной темой стала подготовка территорий к осенне-зимнему отопительному периоду. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Самое важное, по мнению главы региона, обеспечить подачу тепла в жилые дома и социальные объекты в соответствии с установленными нормативами, а также надёжную и безаварийную работу теплосетей в осенне-зимний период.

В этом году в муниципалитетах капитально отремонтированы или заменены свыше 53 км тепловых сетей, проведен ремонт почти 3000 единиц оборудования в котельных. Губернатор сказал чиновникам, что все работы по ремонту тепловых сетей, формированию запасов топлива, а также устранению выявленных нарушений должны быть завершены до начала отопительного периода.