Ремонт теплосетей в Тверской области должны завершить к началу отопительного сезона

Все непростые вопросы губернатор брал на карандаш. Фото: ПТО

20 сентября губернатор Игорь Руденя провёл селекторное совещание с главами муниципальных образований Тверской области. Главной темой стала подготовка территорий к осенне-зимнему отопительному периоду. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Самое важное, по мнению главы региона, обеспечить подачу тепла в жилые дома и социальные объекты в соответствии с установленными нормативами, а также надёжную и безаварийную работу теплосетей в осенне-зимний период.

В этом году в муниципалитетах капитально отремонтированы или заменены свыше 53 км тепловых сетей, проведен ремонт почти 3000 единиц оборудования в котельных. Губернатор сказал чиновникам, что все работы по ремонту тепловых сетей, формированию запасов топлива, а также устранению выявленных нарушений должны быть завершены до начала отопительного периода.