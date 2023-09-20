Участковый первый приходит на помощь. Голосуйте за самого народного участкового Тверской области! Фото: Евгения ГУСЕВА

20 сентября в Тверской области заканчивается первый этап конкурса "Народный участковый", который проводит МВД РФ и традиционно поддерживает "Комсомолка".

Проголосовать за своего участкового вы можете до конца суток (завершится голосование в 23:59) на сайте областного УМВД.

Напомним, на первом региональном этапе за звание лучшего участкового Тверской области борются 27 претендентов. Те из них, кто наберёт наибольшее число голосов, выйдут во второй региональный этап.

Голосование на втором этапе также пройдёт на сайте регионального управления МВД с 7 по 16 октября. Оно определит "Народного участкового" Тверской области, который будет представлять Верхневолжье в финальном туре конкурса.

Финальный этап - федеральный. Лучший участковый Тверской области будет состязаться со своими коллегами из других регионов. Голосование этого этапа пройдёт с 1 по 10 ноября на сайте «Комсомольской правды».