От Тверской области за короной «Мисс России 2023» отправилась Ульяна Одинцова

Ульяна Одинцова, снимок, который был сделан еще для конкурса "Мисс Тверь-2023". Фото: Диана Сударева

На конкурсе «Мисс Россия 2023» тверской регион представит 18-летняя Ульяна Одинцова. Эта прекрасная девушка в 2023 году была признана первой Вице-Мисс Твери.

В этом же году Ульяна поступила в Тверской государственный университет, она учится на филфаке на специальности - «Реклама и связь с общественностью».

Среди увлечений девушки - занятия фитнесом и йогой.

Победительницу конкурса «Мисс Россия 2023» назовут 8 октября. Приз - 1 млн рублей.