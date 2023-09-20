Жители Тверской области могут отдать свой голос за одно из пяти достижений региона

Среди представленных пяти проектов от нашего региона есть, к примеру, мультимедийный парк "Россия - Моя История. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Жителей Верхневолжья могут проголосовать за самые успешные на их взгляд проекты, которые реализуются в регионе. На онлайн-платформе Достижения.РФ собраны достижения современной России, в том числе представлено пять проектов от Верхневолжья.

Это открытие мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история», Промышленного технопарка КСК, реализация новой модели пассажирских перевозок «Транспорт Верхневолжья», проекта развития туристическо-рекреационного кластера «Волжское море», а также памятник архитектуры XVIII века Тверской императорский дворец.

Видеоролики о проектах Верхневолжья можно посмотреть по ссылкам: https://vk.com/video-135894105_456240717 и https://ok.ru/video/7426298546837.

Жители Тверской области могут проголосовать за данные проекты до 31 октября, перейдя по ссылке достижения.рф/achievements/region. В настоящее время за тверские достижения голоса отдали уже около 9 тысяч человек.