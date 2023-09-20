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НовостиОбщество20 сентября 2023 11:37

В Твери, чтобы помочь мальчику на спортплощадке, пришлось вызывать спасателей

Сотрудники МЧС помогли ребенку в областной столице
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Снимок с места инцидента выложили в в соцсети. Фото: VK/Инцидент Тверь

Снимок с места инцидента выложили в в соцсети. Фото: VK/Инцидент Тверь

В Твери на стадионе школы №15 у восьмилетнего мальчика палец застрял в техническом отверстии одного из снарядов спортплощадки. Пришлось вызывать спасателей, также на место приехали медики.

Пресс-служба областного МЧС сообщила, что помогать мальчику освободиться в 11:30 прибыла ПСЧ-3 и сотрудники аварийно-спасательной службы.

Чтобы вызволить палец ребенка из отверстия, спасателям пришлось воспользоваться бензорезом, сверлом и ножницами по металлу. В итоге ребенка освободили из внезапной ловушки.

Что конкретно это было за отверстие и как там мог застрять палец, не сообщается.