В лесу Тверской области нашли труп женщины, СК проводит проверку

СК проводит проверку по факту смерти женщины, обнаруженной в лесной чаще. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В лесной чаще недалеко от СНТ «Маяк» в Конаковском районе было обнаружено тело пожилой женщины. Следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту смерти пенсионерки.

Как сообщила пресс-служба областного Следственного управления СКР, тело было найдено без внешних признаков насильственной смерти. Личность погибшей уже установлена.

Следователь осмотрел территорию, где нашли труп. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.