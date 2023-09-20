Жительница Тверской области предложила землякам написать «Письмо себе из будущего»

Марина придумала интересный проект. Фото: VK/Марина Евграфова

Жительница Тверской области Марина Евграфова придумала интересный проект - она предлагает всем желающим поучаствовать в создании коллективной книги на тему «Письмо себе из будущего».

Напомним, что Марина вместе с мужем руководит Карельским домом в Чашково Лихославльского округа, где есть интересный этнический лабиринт, а также недавно представляла тверским карел в ООН. Кроме того, она придумала настольную игру «Магия Калевалы».

Суть ее нынешнего проекта Марина описала на своей странице в соцсети так:

«Мы же не знаем, что будет с нами лет через 10. А если у нас нет образа будущего, то как мы живём сейчас? Куда стремимся?.. Предлагаю написать коллективную книгу на тему «Письмо себе из будущего». Представьте, что вы уже там, в 2033 году, и решили, что нужно отправить письмо себе, в 2023 год, чтоб сегодня жизнь стала такой, какой вам кажется правильной из будущего... Книгу издадим в электронном виде. Кто захочет, можно и в бумажном. Все авторы будут с равноправными авторскими правами. Я берусь сопровождать этот процесс. Можно писать под псевдонимом, если не хотите, чтоб кто-то вас узнал».

В итоге, как задумала Марина, в 2033 году авторы книги соберутся и прочитают свои послания себе, близким, друзьям.

А что, интересная задумка.