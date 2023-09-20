Тверская область лидирует в ЦФО по количеству автомобилей на душу населения

Автомобилей в регионе у населения много. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

По числу автомобилей на душу населения Тверская область занимает 1 место среди всех регионов ЦФО. Такую статистику приводит Тверьстат. «Обеспеченность жителей Тверской области собственными легковыми автомобилями растет», - сообщает ведомство.

По данным МВД России по состоянию на конец 2022 года на каждую 1000 населения нашего региона приходилось почти 408 собственных легковых автомобилей.

Автомобиль есть почти у каждого второго жителя. К примеру, в 2000 году на 1000 человек приходилось 118 авто. Рост за 23 года составил 3,4 раза.