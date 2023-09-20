Центробанк: В Тверской области ускорилась инфляция

Рост потребительского спроса в Тверском регионе повлиял на увеличение инфляции. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Годовая инфляция в Тверской области в августе увеличилась до 3,9%. Аналитику приводит тверское отделение Банка России.

На динамику повлияли, в том числе, ослабление рубля, рост мировых цен на отдельных сырьевых рынках и издержек производителей отдельных товаров и поставщиков услуг.

Продовольственная инфляция ускорилась до 2,5% в августе с 1,4% в июле. Подорожали импортные компоненты кормов и оборудования, что усилило рост издержек мясопроизводителей. Это в свою очередь сказалось на динамике цен на мясо птицы и свинину. Из-за ослабления рубля повысилась стоимость импортных фруктов. Так росли в цене бананы, апельсины и лимоны.

В непродовольственном сегменте также отмечено ускорение роста цен до 2,1%. Ослабление рубля и увеличение потребительской активности в регионе отразилось на динамике цен на новые и подержанные иномарки. Подорожал бензин.

«По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит повышаться. Это будет связано с нарастанием ценового давления», –спрогнозировал заместитель управляющего тверского отделения Банка России Владимир Чирков.