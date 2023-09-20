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НовостиОбщество20 сентября 2023 8:32

В тверской прокуратуре организуют «горячую линию» по доступности дошкольного и школьного образования

По вопросам по доступности дошкольного и школьного образования в регионе можно будет позвонить в прокуратуру Тверской области
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
В прокуратуре организуют будут принимать звонки по вопросам доступности образования в регионе.

В прокуратуре организуют будут принимать звонки по вопросам доступности образования в регионе.

Фото: Архив "КП"

В прокуратуре Тверской области запланирована «горячая линия» по вопросу общедоступности дошкольного и школьного образования. Позвонить туда можно будет с 25 по 29 сентября.

Номер телефона горячей линии – 89109370717. Звонки принимаются с 9:00 до 13:00 и с 13:45 до 18:00.

"Поступившая на телефон «горячей линии» информация будет проверена, при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования", - сообщила областная прокуратура.

Также направить обращение возможно через единый портал прокуратуры РФ или через ресурс Гослуги.