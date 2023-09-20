Пьяный мигрант в общежитии Твери угрожал убийством подросткам

Мигрант угрожал ножом двум подросткам в студенческом общежитии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Твери перед судом предстанет 23-летний гражданин Средней Азии. Как сообщает СУ СК РФ по Тверской области, мужчина обвиняется в хулиганстве и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ, ч. 2 ст. 213 УК РФ).

По версии следствия, в ночь на 7 марта 2023 года пьяный мужчина, находясь в комнате общежития колледжа на улице А. Попова, дебоширил, разбрасывал мебель и мешал всем спать. Кроме того он применил насилие к двум несовершеннолетним, угрожал им убийством.

Подробности сообщили в областной прокуратуре: "Мужчина несколько раз схватил несовершеннолетнюю студентку рукой за горло и одежду, высказав в ее адрес угрозу убийством. Угрозы также были высказаны знакомому девушке, находившемуся в помещении. Обвиняемый достал из кармана нож и направил его лезвием в сторону молодого человека".

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Твери.