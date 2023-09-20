В Твери в августе после ЭКО родилась двойня

365 малышей родилось в Перинатальном центре Твери в августе. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В августе в Областном клиническом перинатальном центре имени Е. М. Бакуниной родилось четыре двойни, а 24 малыша родилось после процедуры ЭКО, в том числе одна двойня. Об этом Центр сообщили на своей странице в соцсети. Пройти процедуру ЭКО здесь будущей маме можно бесплатно, на основании медицинских показаний.

В августе здесь родилось 365 детей, из них 180 мальчиков и 185 девочек.

«При этом 77 новорожденных - это третий ребенок в семье. 24 новорожденных - это четвёртый ребенок в семье. И 13 новорожденных - это пятый ребенок и последующие дети в семье,» - сообщили в Центре.