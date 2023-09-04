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НовостиОбщество4 сентября 2023 18:24

В ДШИ Тверской области поступили новые музыкальные инструменты

В школах искусств Тверской области прошли презентации новых музыкальных инструментов
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Для четырех Детских школ искусств Тверской области в 2023 году приобретены музыкальные инструменты

Для четырех Детских школ искусств Тверской области в 2023 году приобретены музыкальные инструменты

Фото: ПТО

Для четырех Детских школ искусств Тверской области в 2023 году приобретены музыкальные инструменты, оборудование и учебные пособия. В двух ДШИ - Лихославльской и Старицкой - состоялись праздничные концерты с презентацией поступивших инструментов.

Работа ведется в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

В ДШИ Торжка и ДШИ №2 в Кимрах для учеников приобретены пианино, домры, скрипки, баяны, аккордеон, гармонь, саксофон, барабаны, кресла для зала, оборудование для художников, мебель для преподавателей и обучающихся, проекторы, интерактивная панель, мольберты, ноутбуки, учебная литература.

По мнению губернатора Игоря Рудени, у жителей региона, независимо от места проживания, должны быть равные возможности для реализации творческого потенциала, организации содержательного досуга.