В кабинете истории школы №15 в Твери установили "Парту Героя" Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

В школе №15 в Твери состоялась торжественная церемония открытия "Парты Героя", посвященной командиру тверского ОМОН подполковнику милиции Николаю Лысенко. На «Парте Героя» размещены фото и биография героя, описан его боевой путь.

В мероприятии приняли участие сотрудники спецподразделения территориального Управления Росгвардии, педагоги, ученики школы и их родители.

Сотрудники ОМОН "Барс", выполняющие задачи в специальной военной операции отправили учащимся видеообращение, в котором пожелали ребятам высоких достижений в учебе. Росгвардейцы поблагодарили администрацию школы за увековечивание памяти товарища, погибшего при выполнении служебного долга на Северном Кавказе.

Парта Героя установлена в классе истории. Занять почетное место за партой Героя смогут ученики-отличники в учебе и спорте.