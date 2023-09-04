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НовостиОбщество4 сентября 2023 17:48

В кабинете истории школы №15 в Твери установили "Парту Героя"

"Парту Героя" в школе №15 в Твери установили в память о погибшем на Северном Кавказе подполковнике милиции Николае Лысенко
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В кабинете истории школы №15 в Твери установили "Парту Героя" Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

В кабинете истории школы №15 в Твери установили "Парту Героя" Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

В школе №15 в Твери состоялась торжественная церемония открытия "Парты Героя", посвященной командиру тверского ОМОН подполковнику милиции Николаю Лысенко. На «Парте Героя» размещены фото и биография героя, описан его боевой путь.

В мероприятии приняли участие сотрудники спецподразделения территориального Управления Росгвардии, педагоги, ученики школы и их родители.

Сотрудники ОМОН "Барс", выполняющие задачи в специальной военной операции отправили учащимся видеообращение, в котором пожелали ребятам высоких достижений в учебе. Росгвардейцы поблагодарили администрацию школы за увековечивание памяти товарища, погибшего при выполнении служебного долга на Северном Кавказе.

Парта Героя установлена в классе истории. Занять почетное место за партой Героя смогут ученики-отличники в учебе и спорте.