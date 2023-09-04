Тверской Соцфонд предупредил о мошенниках, предлагающих увеличить пенсию

Если у вас есть вопросы о пересчёте пенсии, обращайтесь напрямую в Отделение Социального фонда. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Тверской отделение Соцфонда РФ предупредило жителей региона о новом виде мошенничества: людям предлагают увеличить пенсию за определённую плату. Чаще всего злоумышленники сообщают, что работают при региональном отделении Социального фонда.

"Обращаем внимание: за данными предложениями стоят коммерческие организации, которые не имеют никакого отношения к региональному отделению Социального фонда России. Их цель - нажиться на доверчивых гражданах обманным путём", - сообщает Тверское отделение Соцфонда.

Не верьте предложениям нечестных на руку дельцов. Если у вас есть вопросы относительно пересчёта пенсии, обращайтесь напрямую в Отделение Социального фонда России по Тверской области по бесплатному телефону 8-800-100-00-01 или через офис клиентского обслуживания.