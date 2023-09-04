В Московском районе Твери модернизировали хоккейный корт

Корт готов! Фото: ТГД

Во дворе многоэтажек на Сахаровском шоссе в Твери завершены работы по модернизации хоккейного корта. Теперь корт можно будет использовать в любой сезон.

Во время предвыборной кампании к будущему депутату городской Думы Роману Ростовцеву обратились жители с просьбой привести в порядок устаревшую хоккейную коробку. Ремонт, в котором самое активное участие приняли сами горожане, провели в несколько этапов: восстановили ограждение, установили ворота, покрасили борта, решили вопрос с освещением.

- Наша хоккейная площадка не только восстановлена, но и улучшена. Дети не травмируются, не обдирают колени. Одни с удовольствием играют здесь в мяч, другие гимнастикой занимаются, - рассказывает местная жительница Юлия Рогозина. - Дети активно используют эту площадку, они все лето заняты спортом.

Чтобы на корте можно было не только играть зимой в хоккей, но и заниматься летними игровыми видами спорта, на корт привезли и уложили искусственное покрытие, которое наш город получил после реконструкции стадиона «Лужники». И вот последний штрих – выровняли саму искусственную траву.

- Это покрытие максимально безопасно в плане и падений, и нагрузки на суставы для детишек. Это максимально профессиональное покрытие, которое можно уложить во дворе, - говорит депутат Тверской городской Думы Александр Моняков. - Хочется отдельно отметить участие жителей. Нечасто бывает, когда люди не только просят что-то сделать, организовать, но и готовы сами в этом участвовать.

- Была проведена большая совместная работа. Это пример настоящего партнерства активных жителей, депутатов городской Думы и Законодательного собрания, администрации и бизнеса, - подвел итог депутат Тверской городской Думы Роман Ростовцев.