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НовостиПроисшествия4 сентября 2023 14:10

В Тверской области трое мужчин избили собутыльника и сожгли его дом

Трех жителей Тверской области обвиняют в совершении тяжких преступлений
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Трех жителей Тверской области обвиняют в совершении тяжких преступлений Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Трех жителей Тверской области обвиняют в совершении тяжких преступлений Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Калининским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей Лихославльского округа и Торжокского района, 1985, 2005 и 2000 годов рождения. Мужчин обвиняют в совершении тяжких преступлений (п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ, ч. 4 ст. 111 УК РФ, ч. 2 ст. 167 УК РФ).

По версии следствия, в период с 28 по 29 января 2023 года в деревне Вышково двое мужчин, 2005 и 2000 годов рождения, поссорились с собутыльником и сильно его избили.

Спустя месяц конфликт повторился. Владельца дома снова избили приятели и подожгли одеяла в доме, чтобы скрыть следы преступления. Произошел пожар, и дом сгорел.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.