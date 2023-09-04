Лжебанкиры обманули двух жительниц Тверской области на 470 000 рублей

Жители Тверской области лишились денег после установки приложения на телефон Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жертвами мошенников стали 42-летняя жительница Конаковского района и 61-летняя жительница Удомли. Псевдобанкиры убедили доверчивых женщин, что на их имя пытаются оформить кредиты.

Поверив злоумышленникам, потерпевшие установили на телефоны приложения удаленного доступа, после чего мошенники получили доступ к личным кабинетам банков.

Со счета жительницы Конаковского района списали 349 000 рублей, а жительница Удомли лишилась 125 000 рублей.

По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.