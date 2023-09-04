В Тверской области организована "горячая линия" по питанию в школах

В Тверской области работает "горячая линия" по организации питания в школах Фото: Татьяна Коркина

Управление Роспотребнадзора по Тверской области сообщает, что с 4 по 15 сентября в ведомстве организована "горячая линия" по организации питания в школах.

Звонки принимаются по телефонам: (4822) 42-28-80 (доб.165, 164), (4822) 34-47-71 (доб.121) - с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00), кроме выходных дней.

Круглосуточный телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).