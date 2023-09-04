В августе 2157 жителей Тверской области подали обращения через Госуслуги

Через Госуслуги жители Тверской области подали 2157 обращений Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В августе 2023 года 2157 жителей Тверской области подали обращения на платформу «Госуслуги. Решаем вместе». Сервис помогает гражданам связаться с профильными ведомствами региона для решения различных вопросов.

В одном из обращений житель Торжка обратил внимание на состояние дороги на улице Свердлова. Порядчик оперативно выполнил работы по профилированию дороги.

Задать вопрос или внести предложения о повышении качества жизни в Верхневолжье можно на сайте Госуслуг.

На платформе можо направить обращение, принять участие в опросах, проголосовать за социальные проекты и др.