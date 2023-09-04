Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 сентября 2023 13:43

В августе 2157 жителей Тверской области подали обращения через Госуслуги

Через Госуслуги жители Тверской области подали 2157 обращений
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Через Госуслуги жители Тверской области подали 2157 обращений

Через Госуслуги жители Тверской области подали 2157 обращений

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В августе 2023 года 2157 жителей Тверской области подали обращения на платформу «Госуслуги. Решаем вместе». Сервис помогает гражданам связаться с профильными ведомствами региона для решения различных вопросов.

В одном из обращений житель Торжка обратил внимание на состояние дороги на улице Свердлова. Порядчик оперативно выполнил работы по профилированию дороги.

Задать вопрос или внести предложения о повышении качества жизни в Верхневолжье можно на сайте Госуслуг.

На платформе можо направить обращение, принять участие в опросах, проголосовать за социальные проекты и др.