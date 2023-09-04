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НовостиПроисшествия4 сентября 2023 13:36

В ДТП на проспекте Калинина в Твери пострадал водитель "Рено"

Госавтоинспекция рассказала подробности ДТП на проспекте Калинина в Твери
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
За выходные на дорогах Тверской области пострадали 35 человек Фото: УГИБДД России по Тверской области

За выходные на дорогах Тверской области пострадали 35 человек Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП с пострадавшим произошло на проспекте Калинина в Твери утром, 2 сентября.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, водитель автомобиля "Рено Сценик" не выбрал безопасную скорость движения и врезался в опору освещения. В результате ДТП пострадал водитель.

Всего за выходные, с 1 по 3 сентября, в регионе произошло 23 дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека погибли и 35 пострадали, в том числе трое детей.