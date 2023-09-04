153 спортсменам назначены стипендии губернатора Тверской области

Спортсменам назначены стипендии губернатора Тверской области Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В 2023 году в Тверской области 153 спортсмена, в том числе с инвалидностью, включенные в основные составы сборных страны по олимпийским и неолимпийским видам спорта, а также в молодежный состав и резерв основного состава по олимпийским видам спорта, получат ежемесячные стипендии губернатора Тверской области.

Региональные стипендии назначены 101 спортсмену, занимающемуся греблей на байдарках и каноэ, гребным спортом, легкой атлетикой, конькобежным спортом, тхэквондо, дзюдо, спортивной борьбой, лыжными гонками, боксом, плаваниеи, фигурным катанием, спортом глухих, спортом лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Также выплаты получат еще 52 представителя Верхневолжья, занимающиеся неолимпийскими видами спорта: перетягиванием каната, джиу-джитсу, универсальным боем, городошным спортом, спортивным туризмом, судомодельным спортом, водо-моторным спортом, сумо, спортивным ориентированием, шашками, всестилевым каратэ, рыболовным спортом.