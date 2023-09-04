В Тверской области 12 777 подростков получили летом первый трудовой опыт

Летом 2023 года 12777 подростков получили первый трудовой опыт в Тверской области Фото: ПТО

Летом 2023 года 12777 подростков получили первый трудовой опыт в Тверской области. В занятости было задействовано более 1000 предприятий и организаций Верхневолжья, 44,2% из них - во внебюджетной сфере.

"Всем подросткам, постоянно проживающим в Тверской области и желающим внести свой вклад в развитие региона, получить первый рабочий опыт, должна быть предоставлена такая возможность", - отметил ранее губернатор Игорь Руденя.

Временные рабочие места были предоставлены в сферах здравоохранения и туризма. В больницах и поликлиниках трудились 702 человека, в туризме - 339. Подростки работали регистраторами, курьерами, помощниками операторов ПК, аниматорами.

В благоустройстве образовательных организаций участвовал 5641 школьник. 91 работодатель организовал корпоративные программы трудоустройства для 659 подростков.

Рабочие места для школьников также были созданы на крупных региональных предприятиях.