Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 сентября 2023 11:14

Иномарка опрокинулась на бок в результате ДТП на трассе в Тверской области

В ДТП на трассе М-10 в Тверской области пострадали два человека
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В результате ДТП пострадали водитель и пассажир легковой иномарки Фото: УГИБДД России по Тверской области

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир легковой иномарки Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла утром, 3 сентября, на 158 км трассы М-10 "Россия", в Калининском районе Тверской области.

Водитель на большегрузе "Скания" с полуприцепом при перестроении создал помеху водителю на автомобиле "Мицубиси", двигавшемуся параллельно по крайней левой полосе в попутном направлении. Водитель "Мицубиси" наехал на разделительное бетонное ограждение и опрокинулся на проезжую часть.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир легковой иномарки.