Иномарка опрокинулась на бок в результате ДТП на трассе в Тверской области

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир легковой иномарки Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла утром, 3 сентября, на 158 км трассы М-10 "Россия", в Калининском районе Тверской области.

Водитель на большегрузе "Скания" с полуприцепом при перестроении создал помеху водителю на автомобиле "Мицубиси", двигавшемуся параллельно по крайней левой полосе в попутном направлении. Водитель "Мицубиси" наехал на разделительное бетонное ограждение и опрокинулся на проезжую часть.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир легковой иномарки.