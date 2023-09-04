Учитель поставил мировой рекорд, пройдя через Тверь из Москвы в Питер за 17 дней

Путешественник делал фото и выкладывал их в сеть вместе с путевыми заметками. Фото: vk.com/zaduraev

Андрей Задураев, педагог одной из московских школ, поставил мировой рекорд. Он прошёл пешком из Москвы в Санкт-Петербург через Тверь и другие города страны, потратив на это всего 17 дней.

Своё путешествие Андрей Задураев совершил минувшим летом. Ему удалось преодолеть расстояние в чуть более чем 700 километров в рекордно короткие сроки. Путевые фото и заметки он выкладывал на своей страничке в соцсети.

В Твери путешественник сфотографировался у памятников Пушкину и Афанасию Никитину, у Старого моста. Снял также сквер Крылова, Императорский путевой дворец, новый фонтан у Спасо-Преображенского собора. Сделал традиционную для всех туристов фотографию - на лавочке рядом с бронзовым Михаилом Кругом на бульваре Радищева.

"Тверь - красивый город и всегда был интересным если смотреть на изменение говора на пути из Москвы в Санкт-Петербург, либо наоборот. Именно здесь ещё нет "поребрика", но "шаурма" уже превращается в "шаварму", - написал в своих путевых заметках Андрей Задураев 1 июля.

Рекорд, поставленный педагогом-путешественником, зарегистрирован Международной книгой рекордов InterRecord. Запись гласит: "Наименьшее время для преодоления расстояния от ЦКАД Москвы до КАД Ленинградской области пешком (700,24 км) составило 17 дней, что было достигнуто Андреем Задураевым (Россия) с 28.06.2023 по 14.07.2023 г."

Своё путешествие Андрей Задураев посвятил 320-й годовщине основания Санкт-Петербурга.