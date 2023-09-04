В Тверской области закупают новую мебель для общежитий колледжей

Мебель заменят в 42 общежитиях 36 колледжей Тверской области Фото: ПТО

В Тверской области по поручению губернатора Игоря Рудени начали закупать новую мебель для общежитий коллдежей. Работа ведется в рамках реализации программы по улучшению материальной базы образовательных организаций среднего профобразования.

Мебель заменят в 42 общежитиях 36 колледжей Тверской области: это 4595 тумбочек, 2140 шкафов, 4408 кроватей.

Новой мебелью уже обустроены комнаты для студентов Калязинского колледжа им. Н.М. Полежаева и Калязинского колледжа. Процесс обновления продлится до конца 2023 года.