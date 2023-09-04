В Тверской области на линиях ЛЭП устанавливают защиту от птиц

Теперь птицы будут искать более безопасные места для отдыха и гнездования. Фото: ПТО

В Тверской области на опорах магистральных линий электропередач начали установку птицезащитного оборудования.

«Это позволит снизит аварийность на участках линий электропередач и риски по поражению птиц электрическим током» - сообщили в пресс-службе правительства региона.

В регионе обитает 263 вида птиц. Из них 70 видов занесены в Красную книгу, например, белые аисты, лебеди, журавли и др. По данным статистики, около 15% технологических нарушений в магистральных электрических сетях Центральной России связано с птицами.

Специалисты установят птицезащитные устройства антиприсадочного типа, которые, не травмируя птиц, будут препятствовать их посадке на опоры.

Сейчас энергетики монтируют устройства на 2 линиях электропередачи 220 кВ, обеспечивающих выдачу в Тверскую энергосистему мощности Смоленской АЭС. Аналогичные работы ожидаются на линиях по электроснабжению потребителей Андреапольского и Нелидовского районов.