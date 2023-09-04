Тверьстат посчитал траты родителей на подготовку к школе Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Тверьстат провел выборочное обследования бюджетов домашних хозяйств Тверской области за 2022 год и посчитал расходы на покупку товаров для учебы. Исследование проводилось среди семей, имеющих детей до 16 лет.

По данным специалистов на подготовку они потратили 0,8% их потребительских расходов. В структуре трат на приобретение школьных товаров большая часть пришлась на покупку канцелярских принадлежностей - 61,2%, на кольную форму из общей суммы ушло 28,3%, на учебники и другие принадлежности - 10,5%.

В какую сумму родителям Твери обошлись сборы в школу в 2023 году "КП"-Тверь" рассказывала ранее.