В Тверской области стартует конкурс "Народный участковый"

В Тверской области стартует конкурс "Наодный участковый"
Фото: Виктория ТУШКОВА
11 сентября стартует Всероссийский конкурс МВД России "Народный участковый". Жителей Тверской области приглашают принять участие в голосовании.
Конкурс пройдет в три этапа. Первый этап конкурса стартует 11 сентября и продлится до 20 сентября. Информация об участникахбудет размещена на официальном сайте УМВД России по Тверской области.
На втором этапе до 7 октября будет подготовлена и размещена информация об участковых уполномоченных полиции - победителях первого этапа конкурса. Онлайн-голосование пройдет с 7 по 16 октября.
Лучший участковый уполномоченный полиции будет представлять Тверскую область на всероссийской уровне.