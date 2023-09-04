В Тверской области стартует конкурс "Народный участковый"

В Тверской области стартует конкурс "Наодный участковый" Фото: Виктория ТУШКОВА

11 сентября стартует Всероссийский конкурс МВД России "Народный участковый". Жителей Тверской области приглашают принять участие в голосовании.

Конкурс пройдет в три этапа. Первый этап конкурса стартует 11 сентября и продлится до 20 сентября. Информация об участникахбудет размещена на официальном сайте УМВД России по Тверской области.

На втором этапе до 7 октября будет подготовлена и размещена информация об участковых уполномоченных полиции - победителях первого этапа конкурса. Онлайн-голосование пройдет с 7 по 16 октября.

Лучший участковый уполномоченный полиции будет представлять Тверскую область на всероссийской уровне.