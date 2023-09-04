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НовостиПроисшествия4 сентября 2023 6:19

В Твери случайный знакомый обокрал местного жителя

Сосед по квартире украл у жителя Твери деньги и планшет
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Жителя Тверской области осудили за кражу денег и планшета

Жителя Тверской области осудили за кражу денег и планшета

Фото: Степан КАМЕНЕВ

23-летнего жителя Кашинского городского округа осудили условно за кражу в Твери.

Судом установлено, что потерпевший в декабре 2022 года познакомился с 23-летним молодым человеком, который пожаловался, что его выгнали из дома и ему негде жить. Потерпевший разрешил новому знакомому пожить с ним в съемной квартире.

В январе 2023 года подсудимый, воспользовался отсуствием соседа и похитил 8000 рублей и планшет.

Суд признал подсудимого виновным и назначил условный срок на год и 10 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.