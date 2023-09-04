В Твери случайный знакомый обокрал местного жителя

Жителя Тверской области осудили за кражу денег и планшета Фото: Степан КАМЕНЕВ

23-летнего жителя Кашинского городского округа осудили условно за кражу в Твери.

Судом установлено, что потерпевший в декабре 2022 года познакомился с 23-летним молодым человеком, который пожаловался, что его выгнали из дома и ему негде жить. Потерпевший разрешил новому знакомому пожить с ним в съемной квартире.

В январе 2023 года подсудимый, воспользовался отсуствием соседа и похитил 8000 рублей и планшет.

Суд признал подсудимого виновным и назначил условный срок на год и 10 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.