В Твери кадеты написали письма водителям

Сотрудники ГИБДД совместно с кадетами школы №16 в Твери провели акцию «Письмо водителю» Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по городу Твери совместно с кадетами школы №16 провели акцию «Письмо водителю». Целью акции - обратить внимание взрослых участников дорожного движения на проблему детского дорожно-транспортного травматизма.

В своих обращениях ребята призвали водителей задуматься о будущем, соблюдать Правила дорожного движения, пропускать пешеходов на пешеходных переходах, перевозить детей в автокресле, не нарушать скоростной режим.

Все письма были переданы водителям в ходе мероприятия.