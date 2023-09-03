В Твери прошла акция "Белые цветы сентября" в память о жертвах теракта в Беслане

3 сентября в День солидарности в борьбе с терроризмом в Твери прошла акция «Белые цветы сентября» Фото: администрация Твери

3 сентября в День солидарности в борьбе с терроризмом в Твери прошла акция «Белые цветы сентября». Педагоги и ученики тверской школы №53 почтили память жертв теракта в Беслане.

Мероприятие состоялось у памятника Афанасию Никитину. Школьникам рассказали об угрозе терроризма в современном мире и о событиях 2004 года. В завершении памятной акции все участники почтили минутой молчания память погибших.

До 5 сентября в учреждениях культуры и клубах по месту жительства проходят тематические лекции, беседы, часы памяти, мастер-классы и просмотр фильмов.