В Кимрах ушла из жизни учитель начальных классов Наталия Соколова

Ушла из жизни учитель начальных классов школы №13 Наталия Соколова Фото: vk.com/ikimry

2 сентября 2023 года в результате продолжительной болезни ушла из жизни учитель начальных классов школы №13 Наталия Соколова. Ей было 48 лет.

Работе в школе Наталия Вячеславовна посвятила 13 лет, начав трудовую деятельность в 1993 году.

"Отличный учитель, человек активной жизненной позиции, оптимист по характеру, пример трудолюбия и жизнелюбия, хозяйственная жена, любящая мать, преданная подруга, чистый, честный и порядочный человек", - написано в некрологе на сайте "Кимры инфо".

Педагогический коллектив, учащиеся и родители скорбят о невосполнимой утрате и выражают соболезнования родным и близким Наталии Вячеславовны.

Прощание с учителем состоится 5 сентября в 10:00 часов в храме Вознесения Господня в Заречье.