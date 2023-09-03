В День солидарности в борьбе с терроризмом в Твери высадили кленовую аллею Фото: ПТО

В День солидарности в борьбе с терроризмом, 3 сентября, в Твери высадили аллею из 12 кленов.

Акция прошла у физкультурно-спортивного комплекса им. Ахмерова. Ее участниками стали тренеры и воспитанники государственных спортивных школ.

У мультимедийного исторического парка "Россия - Моя история" проходит региональная акция "Молодежь против террора".

В программе: митинг-концерт с участием студенческой молодежи, лидеров и активистов общественных организаций и движений, минута молчания в память о жертвах Беслана, посещение экспозиций мультимедийного исторического парка, диалоги с участниками специальной военной операции.