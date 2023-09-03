В Твери проходят мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом Фото: администрация Твери

3 сентября в Твери проходят памятные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Дата была установлена после трагических событий, произошедших в Беслане в 2004 году, когда 1 сентября террористы напали на школу.

С 1 по 5 сентября в Твери организованы памятные акции, тематические беседы, классные часы, демонстрации видеороликов и фильмов, тематические встречи. Мероприятия проходят в библиотеках, клубах по месту жительства, подростково-молодежных центрах, школах и домах культуры.

Полный план мероприятий опубликован на сайте администрации Твери.