В Ржеве обокрали гараж местного жителя

Житель Ржева задержан по подозрению в гаражной краже Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В полицию обратился 45-летний житель Ржева с заявлением о краже электроинструментов из гаража. Неизвестный сорвал навесной замок на воротах. Ущерб составил 6000 рублей.

На месте сотрудники уголовного розыска опросили свидетелей, обследовали места возможного сбыта краденого и в ходе розыска установили, что к краже причастен неработающий 32-летний местный житель. Злоумышленник сознался в содеянном.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.