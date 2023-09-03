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НовостиПроисшествия3 сентября 2023 9:14

В Ржеве обокрали гараж местного жителя

Электроинструменты стали добычей гаражного вора в Ржеве
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Житель Ржева задержан по подозрению в гаражной краже

Житель Ржева задержан по подозрению в гаражной краже

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В полицию обратился 45-летний житель Ржева с заявлением о краже электроинструментов из гаража. Неизвестный сорвал навесной замок на воротах. Ущерб составил 6000 рублей.

На месте сотрудники уголовного розыска опросили свидетелей, обследовали места возможного сбыта краденого и в ходе розыска установили, что к краже причастен неработающий 32-летний местный житель. Злоумышленник сознался в содеянном.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.