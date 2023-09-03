В Тургиново Тверской области к началу учебного года открыли школу и детский сад
Фото: ПТО
К началу учебного года в селе Тургиново Тверской области сдали в эксплуатацию новые здания Тургиновского детского сада и Тургиновской средней общеобразовательной школы. 1 сентября их осмотрели президент Российской Федерации Владимир Путин и губернатор Игорь Руденя.
Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, новое двухэтажное здание Тургиновской школы рассчитано на 300 мест. Здесь созданы кабинеты начальной школы, русского языка и литературы, математики, истории, географии, специализированные кабинеты (включая лаборатории), химии, физики, биологии, информатики, лингафонный кабинет, кабинет домоводства, столярная и слесарная мастерские, спортивный зал, библиотека с читальным залом и IT-зоной, а также столовая на 150 мест.
В школе установлен лифт, оборудованы санитарные комнаты для детей-инвалидов.
К Тургиновской СОШ присоединён двухэтажный детский сад на 80 мест. В настоящее время дошкольное учреждение посещает 57 воспитанников.
Глава государства осмотрел новые здания школы и детского сада в Тургиново Фото: kremlin.ru
Также Владимир Путин осмотрел новый культурно-досуговый центр "Тургиновский". Здесь будут размещаться вокальный и хореографический классы, зал для кинопоказов, библиотека с читальным залом, концертный зал на 200 мест.
Перед отъездом президент РФ пообщался с жителями села, которые вышли на улицу поприветствовать главу государства.