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НовостиПроисшествия3 сентября 2023 7:09

Жительницу Твери обманули мошенники при продаже школьной формы

Мошенники обманули жительницу Твери на 20 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мошенники обманули жительницу Твери на сайте объявлений

Мошенники обманули жительницу Твери на сайте объявлений

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Московский отдел полиции УМВД России обратилась 27-летняя жительница Твери и сообщила, что на сайте объявлений разместила информацию о продаже школьной формы.

С заявительницей связался неизвестный и, договорившись о покупке, прислал в мессенджере ссылку для оформления доставки. Девушка ввела реквизиты карты и код, после чего с ее счета списали 20 000 рублей.

Покупатель перестал выходить на связь, а потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.