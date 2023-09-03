Жительницу Твери обманули мошенники при продаже школьной формы

Мошенники обманули жительницу Твери на сайте объявлений Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Московский отдел полиции УМВД России обратилась 27-летняя жительница Твери и сообщила, что на сайте объявлений разместила информацию о продаже школьной формы.

С заявительницей связался неизвестный и, договорившись о покупке, прислал в мессенджере ссылку для оформления доставки. Девушка ввела реквизиты карты и код, после чего с ее счета списали 20 000 рублей.

Покупатель перестал выходить на связь, а потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.