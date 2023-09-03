В Твери полицейские раскрыли кражу велосипедных колес

Подозреваемого в краже задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась жительница Твери и сообщила, что с её велосипеда, оставленного в подъезде многоэтажки в Пролетарском районе, украли колёса. Рама велосипеда была пристегнута противоугонным устройством и осталась на месте. Ущерб составил 5 000 рублей.

В ходе розыска полицейские задержали ранее судимого неработающего молодого человека, 1992 года рождения. Злоумышленник сознался, что похищенные колеса продал незнакомцу, а деньги потратил на алкоголь.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.