Транспортные полицейские рассказали о подвигах сослуживца Дмитрия Виноградова в Тверской области Фото: Леонид Сидякин

2 сентября транспортные полицейские Твери отметили 100-летие патрульно-постовой службы. По случаю юбилейной даты сотрудники Тверского линейного отдела МВД России на транспорте рассказали о трудовой деятельности и подвигах сослуживца - полицейского патрульно-постовой службы полиции линейного пункта полиции на железнодорожной станции Ржев-Балтийский прапорщика полиции Дмитрия Воскресенского.

В "арсенале" стража порядка несколько случаев спасения жизней. Так, в один из дней во время дежурства поступила информация об исчезновении четырехлетней девочки. Ребенок ушел из дома и пропал. Девочку нашли играющей на путях сотрудники транспортной полиции, забрали и передали матери.

Еще один случай произошел на вокзале. Дмитрий Воскресенский вместе с коллегой прапорщиком полиции Александром Долгополовым, патрулируя зал ожидания, обратили внимание на двух молодых людей. Позже подозрительные пассажиры закрылись в туалете. Как потом выяснилось, они хотели попробовать наркотики, которые планировали прятать в тайники на улицах города. Молодых людей задержали и возбудили уголовное дело.

Кроме работы Дмитрий Воскресенкий уделяет большое внимание спорту и семье. Он неоднократный участник Забегов РФ, в прошлом году пробежал марафон. В июне 2023 года пробежал марафон "Белые ночи" в Санкт-Петербурге на дистанцию 42,2 км, а в сентябре планирует стать участником Московского марафона.

Во всех начинаниях Дмитрия поддерживает супруга и трое детей: две дочери 27 и семи лет и четырехгодовалый сын.