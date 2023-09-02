Председатель Тверской гордумы Евгений Пичуев отмечает 60-летие Фото: Тверская городская Дума

2 сентября 60-летний юбилей отмечает председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев. С юбилеем его поздравил губернатор Игорь Руденя.

«Гиппократ говорил, что врач должен быть благоразумным человеком, прекрасным, добрым и человеколюбивым. Вам, врачу по профессии, желаю всегда успешно переносить эти качества и в депутатскую работу на благо города Твери. Пусть Ваши начинания всегда венчаются успехом, открывая возможности для новых достижений», - говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Евгений Пичуев родом Красноярского края. В 1970 году семья переехала в Калинин, откуда был родом отец Евгения Евгеньевича. В Калинине Евгений Пичуев окончил школу, затем стоматологический факультет Калининского медицинского института.

Работал в Козловской участковой больнице Спировского района, поликлинике Тверского медицинского института.

Имеет звание «Почетный работник здравоохранения Тверской области» и другие заслуги. Шесть лет возглавляет Тверскую городскую Думу Евгений Пичуев.