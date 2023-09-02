Курсанты академии ВКО имени Г.К. Жукова в Твери приняли присягу Фото: ПТО

Курсанты академии ВКО имени Г.К. Жукова в Твери 2 сентября приняли присягу. Приветствие руководству, преподавательскому составу академии, слушателям и курсантам направил губернатор Игорь Руденя.

«Нынешним курсантам-первокурсникам выпала честь вписать новые страницы в историю академии, продолжить традиции служения Отечеств. Уверен, что под руководством высокопрофессионального преподавательского состава вы будете успешно осваивать военную науку, станете высококлассными специалистами и настоящими защитниками Родины!» - отметил Игорь Руденя.

Обучение в академии длится пять лет. Затем выпускники распределяются для прохождения службы в части Воздушно-космических сил. Летом 2023 года впервые дипломы об окончании учебного заведения получили девушки-курсанты.