В Твери произошло задымление в спорткомплексе "Юбилейный"

В Твери тушили пожар в СК "Юбилейный" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сообщение о задымлении в здании спортивного комплекса «Юбилейный» поступило в ГУ МЧС России по Тверской области в 13:41 дня 2 августа.

На место были направлены дежурные караулы по вызову номер 2: ПСЧ-3, ПСЧ-2, ПСЧ-1, ПСЧ-2, ПСЧ-4, СПСЧ, ПСЧ-72, ОП ПСЧ-1, дежурная смена СПТ, ОГ ГУ МЧС России по Тверской области, АСС Тверской области, БСМП, полиция.

Было установлено задымление в подвале на площади 5 кв. метров.

Эвакуация не потребовалась, персонал вышел сам. Никто не пострадал. К тушению привлекалось 54 человека и 16 единиц техники.

В 14:57 пожар ликвидировали.