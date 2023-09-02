В Тверской области открыты экстерриториальные избирательные участки

Экстерриториальные избирательные участки в Тверской области открыты до 4 сентября Фото: ПТО

Продолжается второй день досрочного голосования для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на выборах депутатов Народного Совета ДНР, Народного Совета ЛНР, Законодательного Собрания Запорожской области первого созыва и Херсонской областной Думы первого созыва.

Голосование проводится 2 и 3 сентября до 20:00 вечера, а также 4 сентября до 15:00.

Экстерриториальные избирательные участки в Твери открыты для избирателей в здании ДЦ "Мир" на улице Можайского, 63.

УИК проводится голосование в пунктах временного размещения и на дому.

В муниципалитетах Тверской области с 1 по 3 сентября проводится выездное голосование для избирателей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Всю информациию по выборам гоосующие могут получить по телефону (4822) 36-85-65 с 8:00 до 20:00.

О времени и месте проведения выездного голосования в муниципалитетах можно узнать по телефону "горячей линии" (4822) 34-81-31 с 10:00 до 18:00.