В учреждениях УФСИН России по Тверской области сели за парты 600 осужденных Фото: УФСИН России по Тверской области

1 сентября в учреждениях УФСИН России по Тверской области осужденных поздравили с Днем знаний. В ИК прошли видеопрезентации, викторины, лекции и концерты.

В новом учебном году в учреждениях УФСИН России по Тверской области сели за парты более 600 осужденных. Обучению в школах при исправительных учреждениях в обязательном порядке подлежат осужденные, не достигшие возраста 30 лет и не имеющие образования.

В ходе торжественных мероприятий осужденные подарили педагогам цветы, стихи собственного сочинения, письма.

В женской ИК-5 прошла праздничная линейка-концерт. В колонии для несовершеннолтених подросткам вручили небольшие подарки, необходимые для дальнейшего обучения.