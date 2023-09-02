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НовостиОбщество2 сентября 2023 8:02

Игорь Руденя поздравил с праздником гвардейцев Тверской области

2 сентября отмечается День российской гвардии в Вооруженных Силах Российской Федерации
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
С праздником военнослужащих и ветеранов службы поздравил губернатор Игорь Руденя

С праздником военнослужащих и ветеранов службы поздравил губернатор Игорь Руденя

Фото: ПТО

2 сентября отмечается День российской гвардии в Вооруженных Силах Российской Федерации. В Тверской области базируется ряд гвардейских частей. С праздником военнослужащих и ветеранов службы поздравил губернатор Игорь Руденя.

«В гвардейских традициях воплотились главные качества русского воинства - это стойкость и массовый героизм, высочайший уровень боевой подготовки, безусловная преданность Отечеству. Сегодня гвардейцы доблестно выполняют задачи в рамках специальной военной операции, защищают национальные интересы и независимость нашей Родины, умножают славу русского оружия», - отмечено в поздравлении от главы региона.