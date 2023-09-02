Игорь Руденя поздравил с праздником гвардейцев Тверской области

С праздником военнослужащих и ветеранов службы поздравил губернатор Игорь Руденя Фото: ПТО

2 сентября отмечается День российской гвардии в Вооруженных Силах Российской Федерации. В Тверской области базируется ряд гвардейских частей. С праздником военнослужащих и ветеранов службы поздравил губернатор Игорь Руденя.

«В гвардейских традициях воплотились главные качества русского воинства - это стойкость и массовый героизм, высочайший уровень боевой подготовки, безусловная преданность Отечеству. Сегодня гвардейцы доблестно выполняют задачи в рамках специальной военной операции, защищают национальные интересы и независимость нашей Родины, умножают славу русского оружия», - отмечено в поздравлении от главы региона.