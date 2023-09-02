Представители СК поздравили с Днем знаний кадет школы №16 в Твери Фото: СУ СК РФ по Тверской области

1 сентября у здания средней образовательной школы №16 в Твери состоялась торжественная линейка, посвящённая Дню знаний. В праздничном мероприятии приняли участие представители правоохранительных органов Тверской области, руководство школы, учителя и родители.

С началом учебного года кадет поздравил старший инспектор (по кадрам) Алексей Варфаломеев. Право дать первый звонок был предоставлено кадету 11 класса и ученице 1 класса школы.

Тверская кадетская рота имени князя Михаила Тверского была создана в 2008 году на базе учащихся 10 и 11 классов школы №16. Сотрудники управления СКР участвуют в учебно-воспитательном процессе, оказывают содействие в подготовке несовершеннолетних граждан к службе, учебе и работе в системе СК России, рассказывают о деятельности ведомства, представляют учащимся последние образцы криминалистической техники.